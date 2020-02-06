شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم ندوة تثقيفية حول الانتحار: الشباب مستقبل الأمة وعماد الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الشرقية، ندوة للتوعية بخطورة الانتحار وطرق الوقاية تحت عنوان "حياتك تهمنا"، وأقيمت الندوة برئاسة المهندس أحمد الخطيب أمين الحزب بمحافظة الشرقية وذلك بمستقبل وطن مدينة العاشر من رمضان لشرح الدوافع والأسباب المؤدية للانتحار، وكيفية مواجهتها.

وحضر الندوة الدكتورة زينب فهيم أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة والدكتور إسلام الجوهري أمين شباب المحافظة والدكتور البسيوني عيد اخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان والشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف والقس صابر راعي كنيسة ماري جرجس وأكثر من 300 شاب وفتاة وهيئة مكتب الحزب بالعاشر من رمضان.

وأكد المهندس أحمد الخطيب أمين الحزب بالشرقية أن الحزب تبني قضية التوعية والتثقيف للقضاء علي فكرة " الانتحار "وذلك لارتفاع نسبتها عالميا فى الآونة الأخيرة وخاصة بين الشباب مشيرا إلى أن الشباب عصب القوى الداعمة للدول فهو مستقبلها وحاضرها وبأيديهم تبني الأمم والأوطان لذلك يجب توعيتهم من كل المخاطر التي تهددهم وتحيط بهم داخليا وخارجيا..

ومن جانبها، قالت الدكتورة زينب فهيم أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة إن تفاقم ظاهرة الانتحار باتت تهدد المجتمع ويورث الفضائح للأسر المضارة منها وبلغت النسبة العالمية للانتحار 83% للذكور و17% للإناث بواقع 800 ألف حالة سنويا وتتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاما بمعدل حالة كل 40 ثانية لأسباب مختلفة..

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وأضاف الدكتور إسلام الجوهري أمين الشباب بالمحافظة أنه فخور بتبني الحزب تلك المبادرة والتي ستقلل من نسبة الانتحار وخاصة وسط الشباب، مشيرا إلى أن الشباب هم العنصر الفعال فى المجتمع وعليهم الوقوف على هذه الحقيقة..

وتحدث المهندس مدحت شهاب أمين الحزب بالعاشر من رمضان عن فكرة الانتحار والطرق الحديثة للتخلص من تلك الظاهرة وذلك ايمانا من دور الحزب للقضاء على كل الأفكار الغير مناسبة لعادات وتقاليد الوطن موضحًا بأن الدولة تسعى بكامل مؤسساتها لتذليل اي مخاوف تواجه الشباب أو رب الأسرة من المستقبل.

وأشار الدكتور البسيوني عيد اخصائي الطب النفسي خلال كلمته التي ألقاها إلي أهمية العلاج النفسي لتلك الظاهرة المنتشرة، وكيفية التخلص منها والعوامل المؤثرة في حياتنا وأهمية العلاج النفسي للأمراض النفسية والاجتماعية في المجتمع المصرى.