شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لم شمل الوفديين .. هل ستكون بداية لوحدة الصف داخل بين الأمة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حازم الجندي ، مساعد رئيس حزب الوفد ، إن مبادرة للم الشمل ووحدة الصف، التي أعلن عنها المستشار بهاء الدين أبو شقة ، عقب إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، تلقى ترحيب كبير داخل حزب الوفد، وجموع الوفديين.

وأضاف "الجندي" أن حزب الوفد يضرب المثل كل يوم على كافة الأصعدة سواء كانت الإنسانية أو السياسية أو الوطنية خاصة بعد انتخابات المكتب التنفيذي للحزب التي أكدت على أن حزب الوفد على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الأفضل للوطن ، موضحا أن مباردة رئيس الوفد للم الشمل تهدف إلى وحدة الصف وفتح صفحة جديدة طبقا للائحة الداخلية للحزب، خاصة أن بيت الأمة سوف يظل مفتوح للجميع لكل أبناء الوفد.

كان قد أطلق المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مبادرة جديدة تحت عنوان "لم شمل الوفديين"، بهدف وحدة صف الحزب، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكداً أنه لن يرضى بأقل من 30% من مقاعد المجالس المنتخبة.

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وتنتظر مصر 3 استحقاقات دستورية مهمة، أولها انتخابات مجلس النواب، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، الذي جرى تفعيله بعد تعديل الدستور في أبريل الماضي، والثالث انتخابات المجالس المحلية.

وقال "أبوشقة"، في تصريحات له، إنه على استعداد لفتح صفحة جديدة للم الشمل، وباب الوفد مفتوح لكل الوفديين، وسنطوى صفحة الماضي، ومن يريد أن يبدي رغبة في العودة لبيت الأمة، سيتم الاستجابة له على الفور طبقا للائحة الداخلية للحزب.