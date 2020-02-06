صفعته أثناء العلاقة فقتلها.. سر العثور على سيدة بملابسها الداخلية بـ"صحراء أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، اليوم الخميس، ملابسات العثور على جثة سيدة مرتدية ملابسها الداخلية ملقاة بالطريق الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر.

جهود البحث والتحري أفادت بأن المجني عليها في العقد الخامس من العمر، وأنها على علاقة غير شرعية بسائق ثلاثيني.

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عناصر الشرطة السرية تتبعت خط سير المشتبه به، وتبين أن لقاءً غير شرعي جمعه والضحية قبل اختفائها، لتتجه أصابع الاتهام نحوه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وأنكر تورطه في الواقعة لكن بتطوير مناقشته ومواجهته بالتحريات وسجل المكالمات أقر بجريمته.

وعلل المتهم السبب بأن المجني عليها "ضربتني بالقلم فكتمت نفسها" وتخلص من جثتها بمكان العثور عليها. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.