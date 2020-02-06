بالأسماء.. مصرع 3 صيادين من كفر الشيخ في انفجار مركب بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محمد شرابي، نقيب الصيادين في مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، مصرع 3 صيادين من أبناء مركز البرلس، وإصابة 3 آخرين، إثر انفجار مركب يعملون عليه في المملكة العربية السعودية.

وقال نقيب الصيادين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "تبين أن الضحايا والمصابين 6 أشخاص على الأقل، وأضاف أنه أثناء عملهم مع آخرين على مركب سعودي، في المياه الدولية ما بين حدود السعودية واليمن، انفجر لغم كان مزروعًا في المنطقة.

وكشف "شرابي"، أن الضحايا هي "سعد بسيوني وهيب، وعبد الحكيم عبد الحكيم وهيب، وصابر عزت قدرة"، وأنهم سافروا للعمل في السعودية بعقود رسمية منذ 6 أشهر، لافتًا إلى أنه جاري التواصل للكشف عن أسماء المصابين الثلاثة.

وأوضح أنه ربما تكون أعداد المتوفين والمصابين من أبناء مركز البرلس، أكثر من ذلك العدد، لافتًا إلى أن هناك اتصالات مع صيادين مصريين في السعودية لحصر الأعداد، مناشدًا مسئولي الخارجية المصرية، ووزارة الهجرة المصرية، بالتدخل من أجل حصر الأسماء، وسرعة شحن المتوفين لدفنهم في مقابر أسرهم في مركز البرلس.

