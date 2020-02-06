عباس: لن نقبل بفلسطين بدون القدس المحتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، رفضه لصفقة القرن الأميركية.

وقال عباس خلال استقباله للفعاليات الرسمية والشعبية وممثلي المجتمع المدني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، والتي نقلتها وكالة سبوتنيك "بدون القدس التي احتلت عام 1967 عاصمة دولة فلسطين الأبدية، فلن نقبل هذه الدولة إطلاقا، وهذا ما تركته لنا الأجيال السابقة، ولن نخون الأمانة إطلاقا، ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا التي أقرتها لنا الشرعية الدولية".

وأضاف الرئيس عباس :" نحن الآن أمام الحقيقة، ونواجه المصير وهذه المعركة لن تكون الأخيرة، ولكننا سننتصر بها كما انتصرنا في بقية المعارك التي خضناها منذ مئة وثلاث سنوات، منذ وعد بلفور وحتى الآن، وسننجح بإذن الله وسنصل للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وليس أبو ديس أو العيزرية كما يريدون".

وتابع الرئيس: "اختصر كل المراحل لأقول، أن الذي قدم لنا في "صفقة القرن" هو ختام لوعد بلفور، يعني ما قاله بلفور عام 1917 هو ما يعرض الآن على الشعب الفلسطيني".