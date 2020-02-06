"القابضة المعدنية" تعيد تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للسيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

أصدر مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات.

وقال نافع، في بيان اليوم الخميس، إن القرار تضمن فصل منصبي رئيس الشركة عن العضو المنتدب إعمالاً لقواعد الحوكمة.

ويتضمن القرار تعيين المهندس وفاء فايز توفيلس رئيسا غير متفرغ لمجلس الإدارة والمهندس هاني الخولي عضوا منتدبا متفرغا لإدارة شركة النصر لصناعة السيارات، بحسب البيان.

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ويحظى المهندس وفاء بخبرة واسعة في مجال صناعة السيارات فقد عمل مستشاراً لرئيس مجلس إدارة شركة "غبور أوتو جروب" وكذلك شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "بولو لصناعة الأتوبيسات" بالإضافة إلى خبرته في الأسواق الخارجية، كما عمل مديراً للمشروعات الخاصة بشركةMCV "مرسيدس" في العديد من الدول وعلى رأسها ( بريطانيا- رومانيا- جنوب أفريقيا).

كما يتمتع الخولي، بخبرة كبيرة في مجال السيارات فقد كان يشغل منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بقطاع السيارات بالشركة العالمية للمشروعات، بالإضافة لشغله منصب كبير مديري مصانع شركة نيسان إيجيبت.

وقال نافع، إن هذا التغيير يأتي في إطار خطة شاملة لاعادة إحياء شركتى النصر لصناعة السيارات والشركة الهندسية تشتمل على إنتاج سيارة كهربائية وأخرى تعمل بالوقود التقليدي.

وأشار إلى أن فلسفة التغيير تقوم على دعم مجالس الإدارات بالكفاءات التى تحمل إضافة للشركات التابعة وتعزز من قدرتها على النمو والتطوير في ظل أسواق شديدة التنافسية وتحديات تواجه مختلف الأنشطة الصناعية.