مصرع نجار مسلح أثناء تنقيبه عن الآثار في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
لقي نجار مسلح مصرعه، إثر انهيار الرمال عليه أثناء تنقيبه عن الآثار بمنطقة جبلية بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز ناصر شمال بني سويف.
تلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا من "علي. م. ص" 21 عامًا، نجار مسلح، مقيم شارع الصوفي بقسم ثان محافظة الفيوم، يفيد مصرع صديقه أسفل الرمال بمنطقة صحراوية جبلية شرق الطريق الصحراوي الغربي إثر انهيار الرمال عليه أثناء تنقيبه عن الآثار.
وتبين أن المتوفي محرر محضر بغيابه تحت رقم 289 إداري قسم ثان الفيوم منذ 12 يومًا، وجرى تحرير المحضر رقم 519 إداري مركز ناصر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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