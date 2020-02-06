بعد انتظار 8 ساعات.. التعرف على ضحايا حادث "الصحراوي الغربي" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

أعلن الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان، التعرف على هوية المتوفين والمصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان / القاهرة" بالقرب من كمين أسوان، والذي أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

وقال "حنفي" إنه فور ورود بلاغ بالحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، ونقل جثث المتوفين، إلى مشرحة أسوان العمومية، والمصابين إلى مستشفيات أسوان الجامعي والتخصصي.

وأضاف الدكتور إيهاب حنفي، أنه نظرا لشدة الارتطام، الذي أدى إلى تحطم الميكروباص نهائيًا، وتداخل أشلاء الجثث لم نستطع التعرف في البداية إلا على هوية 4 فقط من الضحايا، واضطررنا للانتظار 8 ساعات حتى قدوم جميع الأسر وتعرفوا على ذويهم، وما تزال هناك جثتين لم يتم التعرف على هويتهما حتى الآن.

وأوضح أن الحادث أسفر عن وفاة "وائل محمد كمال الدين 42 سنة، ومحمد عبد الناصر فرحات 19 سنة، ونورا كمال الدين عبد العاطي 40 سنة، وسناء بربري محمود 21 سنة، ونفيسة إبراهيم عبد العال 48 سنة، وعبد الصادق يوسف أحمد 48 سنة، ومحمد ناصر ياسين 38 سنة، وعاطف وهبي الطاهر 51 سنة، ورامي إبراهيم عباس 26 سنة، ومحمد بدري زين 30 سنة، وليلى حامد ركابي 46 سنة"، بالإضافة إلى جثتين لم يتم التعرف على هويتيهما.

وأكد "حنفي" خروج جميع المصابين باستثناء شخصين محتجزين في المستشفى، هما محمد عبد الجواد حسين 50 سنة، ويعاني من كسر مفتوح بالركبتين، وحسين جابر جادو، ويعاني من نزيف في المخ.

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كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قرر صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في الحادث بواقع 10 آلاف جنيه لكل أسرة، كما قدم المحافظ العزاء لأسر المتوفين.

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