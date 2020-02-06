أعلن الجيش والشرطة في إسرائيل في بيان، الخميس، اعتقال منفذ عملية الدهس في القدس فجر اليوم، التي أدت إلى جرح 12 جنديا من لواء "جولاني".

وجاء في البيان أن "قوات الأمن اعتقلت منفذ الهجوم في القدس، عند مفترق مستوطنة غوش عتصيون، في الضفة الغربية، جنوب القدس، بعد جهد عملي واستخباراتي بالتعاون

مع جهاز الأمن العام ووحدات خاصة أخرى".

وذكر موقع "والاه" الإسرائيلي، أن التحقيقات الأولية كشفت أن "منفذ الهجوم فاجأ الجنود من الخلف أثناء سيرهم في القدس، ومن ثم توقف بعربته واستدار وتوجه بسرعة نحو أحياء مدينة القدس الشرقية".

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ولفت الموقع إلى أن "الجنود الذين تعرضوا للهجوم، تم تجنيدهم في صفوف لواء "جولاني" في نوفمبر الماضي، وكانوا عائدين من حفل أداء اليمين عند الحائط الغربي وقت وقوع الهجوم".

وعزا موقع "والاه" عدم إطلاق الجنود الإسرائيليين النار خلال الحادث، إلى أنه تم تجنيدهم مؤخرا، ولم يعتادوا على مواجهة مثل هذه السيناريوهات في الداخل.

وأصيب 12 جنديا إسرائيليا، فجر اليوم الخميس، أحدهم في حالة خطرة، في عملية دهس وسط القدس.