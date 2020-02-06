ترامب يحتفل بـ "انتصار كبير" عقب إسقاط قضية عزله

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيقه "انتصارا كبيرا" بعد أن فشل الديمقراطيون في عزله من منصب الرئاسة.

وفي كلمة له بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، أشاد ترامب بالأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد عزله بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، مشيرا إلى أنه "لولا هذا الانتصار لانهارت الأسواق

المالية".

ووصف ترامب قضية عزله بأنها كانت "غير عادلة" بالنسبة إليه وإلى عائلته والبلاد، وقال إنه تحمل ما لا يتحمله رئيس آخر، مجددا التأكيد على أن الاتهامات الموجهة إليه كانت كاذبة، وأن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كانت "مثالية".

Advertisements

وشن ترامب هجوما شرسا على الديمقراطيين متهما إياهم بممارسة "سياسات قذرة" تجاهه. وقال: "إنهم عرفوا منذ البداية أننا أبرياء، لكنهم استمروا بذلك".

واتهم ترامب رئيس لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب النائب آدم شيف بأنه "افتعل قضية حول مكالمتي مع الرئيس الأوكراني"، ونسب له كلمات لم يقلها. كما هاجم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، واصفا إياها بـ "إنسانة سيئة للغاية".

وأضاف أن "التبرئة الكاملة هي أجمل كلمات سمعتها".