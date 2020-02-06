لمواجهة كورونا .. كوريا الشمالية تحظر دخول الدبلوماسيين الجدد لأراضيها

فرضت كوريا الشمالية حظرًا على دخول أو خروج الدبلوماسيين الأجانب علاوة على منع الدبلوماسيين الجدد من دخول أراضيها ، وذلك في إطار إجراءات مكثفة لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.
وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن كوريا الشمالية وزعت منشورات دبلوماسية على جميع السفارات الأجنبية داخل أراضيها تضمنت حظردخول أو خروج جميع أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي، علاوة على منع الدبلوماسيين الجدد أيضا من دخول البلاد.
على أن يخضعوا لحجر صحي لذات المدة حال خروجهم عند الضرورة دون استكمال فترة الحجر الصحي.
وأوضحت المنشورات الدبلوماسية أن السلطات الكورية الشمالية سوف تفرض حجرًا صحيًا لمدة 15 يومًا على الدبلوماسيين الأجانب الراغبين في الخروج من البلاد ،
وكانت تقارير إخبارية روسية قد أفادت بأن كوريا الشمالية فرضت حجرًا بالفعل على جميع العاملين بالمنظمات الدولية في أراضيها من خلال تقييد حركتهم لتكون داخل مقار المنظمات أو المجمعات السكنية ، على أن يمنعوا كذلك من ارتياد الفنادق والمطاعم داخل أراضيها لمنع فيروس "كورونا" من اختراق البلاد بصورة وبائية.
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