الملك سلمان يعطي توجيهات عاجلة لمساعدة الصين في مكافحة "كورونا"

أبلغ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الصيني، شي جين بينج، أنه أعطى توجيهات "عاجلة" لسلطات المملكة لتقديم مساعدات ضرورية للصين في مكافحة فيروس "كورونا".

وأعرب العاهل السعودي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني، عن مشاركته وشعب المملكة "الصين الصديقة مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا"، معبرا عن

"تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".

وأشار الملك سلمان إلى "ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية على التعامل مع آثار هذا الفيروس".

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كما لفت إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في

تجاوز آثار فيروس كورونا".

من جهته، أكد الرئيس الصيني، أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرا عن شكره وتقديره للعاهل السعودي على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وشدد شي جين بينغ على أن الصين حققت نتائج إيجابية أولى في مجال مكافحة هذا الوباء الجديد لفيروس "كورونا" بفضل "الإجراءات الصارمة والقوية" التي تم اتخاذها.