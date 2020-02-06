إسقاط مسيرتين حوثيتين استهدفتا حفلا مدرسيا

أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن، ظهر اليوم، طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية، وكانتا تستهدفان حفلا مدرسيا أقامته إدارة مديرية المخا بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي في مدرسة الزهراء بمدينة المخا. إسقاط مسيرة أوضح الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرتين المسيرتين قبل دخولهما سماء مدينة المخا. وكانت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا استهدفت مدينة المخا بعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة نهاية العام الماضي، مما أسفر عن سقوط ضحايا في أوساط المدنيين وتدمير منشآت عامة، كان أبرزها مستشفى أطباء بلا حدود. صعيد سياسي على الصعيد السياسي، غرد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن،

مارتن جريفيث على تويتر: «ناقشت مع نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح التصعيد العسكري الأخير في اليمن»، وتابع «نائب الرئيس شدد على التزام حكومة اليمن بعملية السلام وأعرب عن دعمه لجهود المبعوث الخاص في تهدئة التوتر في اليمن». من جانبه، أعلن الأحمر نائب الرئيس اليمني على تويتر أن «استمرار التصعيد الحوثي يهدد بنسف كل جهود السلام، وفي مقدمتها تفاهمات ستوكهولم».