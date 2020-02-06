إسقاط مسيرتين حوثيتين استهدفتا حفلا مدرسيا

مارتن جريفيث على تويتر: «ناقشت مع نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح التصعيد العسكري الأخير في اليمن»، وتابع «نائب الرئيس شدد على التزام حكومة اليمن بعملية السلام وأعرب عن دعمه لجهود المبعوث الخاص في تهدئة التوتر في اليمن». من جانبه، أعلن الأحمر نائب الرئيس اليمني على تويتر أن «استمرار التصعيد الحوثي يهدد بنسف كل جهود السلام، وفي مقدمتها تفاهمات ستوكهولم».
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