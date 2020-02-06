الوفيات ارتفعت لـ 563.. الصحة العالمية تحتاج 675 مليون دولار لمواجهة "كورونا"



ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» المتحور في الصين إلى 563 شخصاً على الأقل.



وذكرت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وأوضحت اللجنة الوطنية الصحية أن 73 شخصاً لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها.



كما أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم خروج 1153 شخصاً من المصابين بفيروس «كورونا» من المستشفيات بعد تعافيهم، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية الصحية القول إن 261 شخصاً خرجوا من المستشفيات أمس الأربعاء بعد شفائهم.



ومن جانبها، ذكرت وزارة الصحة اليابانية أن عشرة أشخاص آخرين على متن سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي، أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد.



وأفادت وكالة كيودو للأنباء بأن المصابين نقلوا إلى مستشفى مقاطعة كاناغاوا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في اليابان إلى 45 شخصاً.



وأعلنت السلطات اليابانية أمس الأربعاء أن عشرة أشخاص أصيبوا بفيروس «كورونا» بعد أن فرضت اليابان حجراً صحياً على آلاف الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة السياحية «دياموند برنسيس» قبالة يوكوهاما، جنوب طوكيو.



وتعتزم اليابان إرسال طائرة أخرى في وقت لاحق اليوم الخميس لإعادة نحو 200 شخص آخرين من مدينة ووهان بوسط الصين، بؤرة تفشي الفيروس.



وكانت السفينة قد وصلت إلى هونغ كونغ صباح أمس، بعد أن رفض مسؤولون تايوانيون دخولها ميناء كاوهسيونغ، طبقاً لما ذكرته قناة «آر تي إتش كيه» التلفزيونية المحلية.



وقد أعلنت تايوان اليوم منع جميع السفن السياحية الدولية من الرسو في مياهها. وأشارت إلى أن قرار المنع بدأ سريانه على الفور. وأعلنت السلطات التايوانية عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس «كورونا» 13 مصاباً.



من جهته أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، تبرع مؤسسة "غيتس الخيرية" وحكومة اليابان بملايين الدولارات، تلبية لنداء المنظمة توفير 675 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده غيبريسوس، الخميس، في إطار سلسلة المؤتمرات الصحفية اليومية المخصصة لمتابعة تطورات انتشار فيروس "كورونا" عالميا.



وقال: "أطلقنا خطة تأهب واستجابة، تبرز احتياجنا لـ 675 مليون دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وقدمت مؤسسة غيتس الخيرية (أمريكية خاصة) مساهمة سخية في هذا الشأن علاوة على اليابان التي تبرعت لنا بـ10 ملايين دولار".



كما جدد غيبريسوس نداءه إلى كافة المنظمات والحكومات للتبرع من أجل مكافحة كورونا، مضيفا: "نتوقع المزيد من المساهمات (المالية) خلال الأيام المقبلة، نقبل دعم جميع الجهات الكبيرة والصغيرة، فكل دولار يحدث فرقا".



وفي السياق، أشار المدير العام للصحة العالمية إلى إطلاق المنظمة حملة تعبئة استهدفت جميع منظمات الأمم المتحدة لتوفيرالمبلغ المنشود.



ولفت إلى تواصل المنظمة مع 200 مندوب أممي للمساعدة في توفير التمويل اللازم لوقف انتشار كورونا، من خلال مساهمات الدول المختلفة.



والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.



و"كورونا " الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.



ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.



المصدر: وكالات