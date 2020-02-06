كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء السوداني برئيس مجلس السيادة الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء اليوم الخميس في القصر الجمهوري، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

هذا وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضوا المجلس صديق تاور وعائشة موسى السعيد.

وتناول اللقاء بين المسؤولين "القضايا السياسية الراهنة وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد، عبر تنفيذ ما تم التوافق عليه من متطلبات الفترة الانتقالية وإنزال شعارات الثورة على أرض الواقع"، حسب ما نقلت الوكالة السودانية للأنباء.

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وأكد كلًا من البرهان وحمدوك على "استمرار الشراكة الوطنية بين مؤسسات البلاد العسكرية وقوى الحرية والتغيير على أساس خدمة مصالح الشعب السوداني".

كما جدد الطرفان تأكيدهما على أن التعاون بينهما "سيتعمق أكثر ويترسخ خلال الأيام المقبلة حنى تعبر البلاد من أزماتها، ويؤسس لنظام ديمقراطي ينعم فيه السودان بالاستقرار والنمو".

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده البرهان وحمدوك في القصر الجمهوري بحضور عدد من الشخصيات السياسية، التي حرصت على إنهاء الأزمة بينهما على خلفية لقاء البرهان برئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغاندا.

كما استقبل رئيس الوزراء السوداني، في وقت سابق من اليوم، بمكتبه في مجلس الوزراء دقلو وتاور ومحمد، وبحثوا خلال اللقاء تطورات الموقف السياسي بالبلاد، وشدد اللقاء على "أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف الثورة وإنجاز متطلبات الفترة الانتقالية".