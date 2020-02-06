كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير روسي يؤكد لأمريكا الاستعداد لاستئناف الحوار في مجال الطاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مساء اليوم الخميس، إن الوزارة مستعدة لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة، لافتاً إلى أن العقوبات الأمريكية تعيق تنمية التعاون وتعد مثالًا على منافسة غير عادلة.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان، صدر عقب اجتماع نوفاك مع السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان: إن "وزارة الطاقة الروسية مستعدة لاستئناف الحوار مع الجانب الأمريكي في مجال الطاقة، بما في ذلك مجالات التعاون المحتملة مثل البيئة وتحليل الوضع في سوق النفط والغاز، وكذلك التفاعل في المحافل الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين، شريطة تبني نهج بناء من قبل الشركاء".

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ولفت وزير الطاقة الروسي، إلى الأنشطة المشتركة للشركات الأمريكية والروسية في روسيا، فضلًا عن حقيقة أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا تعرقل تطوير التعاون متبادل المنفعة وتُعتبر مثالاً على المنافسة غير العادلة.

وقال بهذا الخصوص: إننا "نرحب بالتعاون على مستوى الشركات، يظهر عمل شركات بلدينا اهتمامًا بتوسيع التعاون وفتح إمكاناتنا الاستثمارية" .

بالإضافة إلى ذلك، تمت خلال الاجتماع، مناقشة الوضع الراهن للتعاون الثنائي في مجال الطاقة.