كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. منظمة الصحة العالمية تعلن انخفاض عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مايكل رايان، المدير التنفيذي في منظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج الطارئة، مساء اليوم الخميس، بأن عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في الصين انخفض اليوم لأول مرة منذ تفشي هذا فيروس.

ولفت المدير التنفيذي في منظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج الطارئة، إلى أنه من السابق لأوانه التحدث عن ذروة انتشار المرض.

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وقال رايان، في إحاطة إعلامية بمدنية جنيف: "حتى الآن من السابق لأوانه أن نخمن عن ذورة المرض، ومع ذلك يسرنا أن اليوم أول يوم انخفض فيه العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الصين، وحتى الآن التخمين سابق لأوانه، ونحن ما زلنا في مركز تفش شديد".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، أنه تم رصد أكبر عدد الحالات خلال يوم منذ بدء الوباء.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.