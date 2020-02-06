كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجددًا.. الجيش السوري يدخل مدينة سراقب ويبدأ عمليات التمشيط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش السوري بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس، دخول مدينة سراقب بريف مدينة إدلب وبدء عمليات تمشيط المدينة وإزالة الألغام والمفخخات التي خلفتها الجماعات الإرهابية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

هذا وبدأت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري، في وقت سابق من اليوم، بالدخول من المحاور الأربعة للمدينة، وذلك فور سيطرة وحدات الاقتحام على بلدات "مغارة عليا" و"مجيزر" و"الصالحية" على الاتجاه الشمالي الغربي، بما يعنيه ذلك من القطع التام لخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية باتجاه مدينة إدلب غربا، وإطباق السيطرة الكاملة على سراقب.