كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 6/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || إسرائيل.. الجيش يعتقل منفذ عملية الدهس في القدس
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه "اعتقل شخص بتهمة تنفيذ عملية الدهس، التي وقعت ليلة أمس في القدس وأدت إلى إصابات".
آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب: محاكمتي كانت سياسية ولم تكن عادلة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، في أول كلمة له عقب رفض مجلس الشيوخ أمس الأربعاء دعوى عزله، إن ما جرى معي خلال محاولة عزلي هو "غش وأكاذيب وأتمنى ألا يحدث ذلك لأي رئيس بعدي"، مؤكداُ على أن محاكمته كانت "سياسية ولم تكن عادلة".
أخبار عالمية عاجلة اليوم || قبرص توقع عقود لشراء صواريخ
وقعت قبرص مؤخراً، عقدين مع شركة أوروبية لشراء صواريخ مضادة للطائرات والسفن، وذلك في ظل التوتر مع تركيا على خلفية استغلال احتياطيات المحروقات في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفق مصدر مقرب من الملف.