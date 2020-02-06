كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 6/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه "اعتقل شخص بتهمة تنفيذ عملية الدهس، التي وقعت ليلة أمس في القدس وأدت إلى إصابات".

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