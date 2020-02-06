كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ظل التوتر مع تركيا.. قبرص توقع عقود لشراء صواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت قبرص مؤخراً، عقدين مع شركة أوروبية لشراء صواريخ مضادة للطائرات والسفن، وذلك في ظل التوتر مع تركيا على خلفية استغلال احتياطيات المحروقات في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفق مصدر مقرب من الملف.

ووقّع الجيش القبرصي في شهر ديسمبر الماضي، عقداً مع مصنّع الصواريخ الأوروبي "إم بي دي إيه" بقيمة 150 مليون يورو، وشملت الصفقة توفير صواريخ "أرض-جو" قصيرة المدى من نوع ميسترال، وفق مصدر أكد معلومات نشرتها جريدة "لا تريبون" الفرنسية.

ووقّع المصنّع عقداً آخر بقيمة 90 مليون يورو مع البحرية القبرصية؛ لتوفير صواريخ مضادة للسفن من نوع اكزوست تعمل على بطارية ساحلية.

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وأرسلت تركيا، خلال الأشهر الأخيرة سفن تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تنتمي له الجزيرة.

ونشرت أنقرة في شهر ديسمبر الماضي، طائرة عسكرية مسيّرة شمال قبرص، وتقول وسائل إعلام تركية إنها تنوي إنشاء قاعدة بحرية هناك.

وتأمل تركيا التي تحتل الجزء الشمالي من قبرص منذ عام 1974، في الاستناد على اتفاق أبرمته نهاية شهر نوفمبر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني الليبية؛ لإنهاء عزلتها في شرق المتوسط وإثبات حقها في استغلال المحروقات بالمنطقة.

وفي مقابل إدعاءات تركيا ، وقعت قبرص واليونان وإسرائيل مطلع شهر يناير الماضي، اتفاقًا لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المستخرج من شرق المتوسط باتجاه اليونان مرورا بقبرص.