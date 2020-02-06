كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب: محاكمتي كانت سياسية ولم تكن عادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، في أول كلمة له عقب رفض مجلس الشيوخ أمس الأربعاء دعوى عزله، إن ما جرى معي خلال محاولة عزلي هو "غش وأكاذيب وأتمنى ألا يحدث ذلك لأي رئيس بعدي"، مؤكداُ على أن محاكمته كانت "سياسية ولم تكن عادلة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: إن "خسارته للقضية كانت لتتسبب في انهيار الأسواق المالية"، مضيفًا: "لا أدري إن كان هناك رئيس آخر يتحمل ما تحملته"، مشيراُ إلى أن "الديمقراطيون كانوا يدركون منذ اليوم الأول أننا أبرياء لكنهم استمروا، مرشحو الرئاسة يتحدثون عني بسوء ويحاولون الإطاحة بي".

وتابع ترامب: "هذا لم يكن ليحصل لأي رئيس آخر، ولا أعلم إذا ما كان هناك رئيس يمكنه أن يتحمل ما تحملته المكائد لم تتوقف لثلاث سنوات". هذا ووصف الرئيس دونالد ترامب، محاولة إقالته بـ"العار"، وإسقاط التهم عنه بـ"الانتصار الكبير". Advertisements

هذا وكان مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس)، قد أعلن مساء يوم أمس الأربعاء، أنه برئ دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس. ففي التصويت الأول من جولتي التصويت الخاصتين بمحاكمة ترامب، برأ مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الرئيس الجمهوري من اتهام الديمقراطيين له بالتصرف بشكل غير لائق، حول حجبه مساعدات أمنية أمريكية مخصصة إلى أوكرانيا. وجاء تصويت مجلس الشيوخ برفض 52 للتهمة مقابل تأييد 48.

ويعد دونالد ترامب، ثالث رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة من قبل البرلمان والمحاكمة في مجلس الشيوخ.