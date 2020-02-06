كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: تم إصابة مواطن بـ"كورونا" بعد سفره لدولة آسيوية غير الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إنه تم تأكيد إصابة مواطن بريطاني بفيروس كورونا بعد سفره إلى دولة آسيوية غير الصين، وأمر الأطباء باليقظة بالنسبة لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض من مجموعة واسعة من الدول، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأكدت السلطات الطبية البريطانية، أن الشخص الثالث في بريطانيا تأكد من إصابته بالفيروس، وأن الشخص المجهول الهوية أصيب بالفيروس خارج الصين.

وقال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، لقد اُصيب في آسيا ولكن ليس في الصين"، مضيفاً أنه بسبب ذلك، ربما يكون من الحكمة الآن توسيع المنطقة الجغرافية قليلًا؛ حيث يعلم الأطباء في المملكة المتحدة، أنه يتعين عليهم اختبار الأشخاص إذا ما ظهرت عليهم الأعراض الصحيحة."

كما لم يذكر اسم الدولة التي عاد منها المريض، وقال: إن "قائمة أوسع من الدول ستصدر قريبًا بعدها يجب على الأشخاص، الذين ظهرت عليهم الأعراض عزل أنفسهم، إذا أظهروا أيًا من أعراض فيروس كورونا".

وتم نقل مريض الفيروس التاجي الثالث في بريطانيا إلى أحد مراكز الخدمات الصحية المتخصصة، وقالت وزارة الصحة البريطانية الأسبوع الماضي، إن أول شخصين في بريطانيا مصابين بالفيروس يعالجان في مستشفى في نيوكاسل بشمال شرق إنجلترا.