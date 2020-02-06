كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل.. الجيش يعتقل منفذ عملية الدهس في القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه "اعتقل شخص بتهمة تنفيذ عملية الدهس، التي وقعت ليلة أمس في القدس وأدت إلى إصابات".

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "بعد جهود استخبارية وعملياتية واسعة قام بها جيش الدفاع بتعاون مع الشاباك والشرطة ووحدات خاصة أخرى، اعتقلت القوات قبل قليل المخرب مرتكب عملية الدهس التخريبية التي وقعت الليلة الماضية في أورشليم القدس؛ حيث تم تحويل المخرب للتحقيق لدى قوات الأمن"، على حد قول البيان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، تعزيز فرقة يهودًا والسامرة، المعروفة أيضًا بفرقة الضفة الغربية، بقوات إضافية من المحاربين، عقب تصاعد الأحداث مؤخرًا في المنطقة.

Advertisements

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: "وفقًا لتقييم الوضع الّذي يُجرى بشكل متواصل في جيش الدفاع، تقرّر تعزيز فرقة يهودا والسامرة بقوات من المحاربين".