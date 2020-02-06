توجه، زوال اليوم الخميس، وفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، صوب مدينة العيون انطلاقا من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، لحضور نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة.
وعلم “اليوم 24″، من مصدر جامعي جيد الإطلاع، أن رئيس الاتحاد القاري، الملغاشي أحمد أحمد، ترأس الوفد الإفريقي الذي ضم أعضاء اللجنة التنفيذية لـ”الكاف”، في ةوقت يتواجد فيه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بالعيون.
ويواجه المنتخب الوطني، مساء يوم غد الجمعة، منافسه المصري لحساب نهائي البطولة الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة، بعدما حجز بطاقة المرور على حساب المنتخب الأنغولي، في وقت بلغ فيه المنتخب المصري النهائي، بعد تجاوزه عقبة المنتخب الليبي في مباراة النصف الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر لحضور نهائي “الفوتصال”.. الطائرة تقل رئيس “الكاف” وأعضاء مكتبه التنفيذي إلى العيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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