محمد رضا يتعاون مع “شانكوتي” للغناء بالعربية والإسبانية في جديده الفني – فيديو

أصدر الفنان محمد رضا، أخيرا، كليب أغنيته الجديدة بعنوان “بيبي مشات”، الذي تعاون فيها مع الفنان “شانكوتي”، والذي قدماها باللغتين الإسبانية، والعامية المغربية.
وكتب كلمات الأغنية محمد المغربي، فيما تكلف محمد رضا بتلحينها، واستعان في التوزيع الموسيقي بسامي الزناتي، في حين صُور الفيديو كليب بمدينة مراكش تحت إشراف المخرج المغربي عبد العالي توفيق.
ودشن محمد رضا، قبل مدة، مسيرته بعيدا عن شركة روتانا، بعدما كان المغني المغربي الوحيد، الذي تعاقد معها، في حين أن باقي المغاربة المتعاقدين مع نفس الشركة هم فنانات إناث.
وكان آخر أعمال محمد رضا “زينة البنات”، الذي حصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة على يوتوب.
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