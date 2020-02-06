بالصور.. المطعم التركي قبل قليل

تنشر الخليج 365، بالصور، المطعم التركي قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وجرى تعليق لافتات كتب عليها :"كلا كلا للمحتل.. كلا كلا للمحتل.. نعم نعم للسيادة.. كلا لصفقة القرن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.