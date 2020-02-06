"فحص حراري" للمشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي بسبب "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن تنظيمه فعاليات القمة الأفريقية الـ33، يجري الاتحاد الأفريقي فحوصات حرارية للمشاركين بالقمة التي انطلقت أعمالها اليوم باجتماعات المجلس التنفيذي في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا؛ للتعرف على ما إذا كان المشاركون في القمة تعرضوا لفيروس كورونا الجديد.

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وقال مسؤول الخدمات الصحية بالاتحاد الأفريقي، خليفة ماني، إن الاتحاد الأفريقي يجري فحوصات طبية بماسحات ضوئية لمعرفة ما إذا كان المشاركون في القمة تعرضوا لفيروس كورونا الجديد، ولفت إلى أنهم نسقوا مع وزارة الصحة الإثيوبية لتقديم كل الإجراءات اللازمة للتعرف على المشتبه بهم من المشاركين.

وأضاف: "نقوم بالفحص دون شعور المشاركين بالإجراءات الفحصية من خلال كاميرات على البوابة الرئيسة التي تدخل منها البعثات القادمة من الخارج، ونقوم بالتأكد من حرارة الجسم ونبلغ فورا في حالة حصولنا على الاشتباه لوزارة الصحة الإثيوبية".