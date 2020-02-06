حدائق الموت.. كيف حول الحوثي اليمن إلى جحيم؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطوة غير محسوبة تفضي إلى الموت، ومن يحالفه الحظ يعش باقي عمره مع عاهة مستديمة، إنه حال أبناء اليمن في ظل مليشيا إرهابية لا تعرف الرحمة.. حولت أرضهم إلى جحيم مستعر تحت أقدامها.

مليشيا الحوثي تشيع أكثر من 300 قتيل بينهم خبراء إيرانيون

جرائم الحوثي تجبر 3800 أسرة يمنية على النزوح

حدائق الموت.. هكذا وصفت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في تقريرها عن الألغام الحوثية، مأساة الشعب اليمني.



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أرقام الضحايا في ازدياد مهول منذ سيطرة المليشيا الإرهابية على مفاصل اليمن في ٢٠١٤، كل يوم قصة حزن جديدة لمدنيين أبرياء تفطر القلوب.

تصدرت مدينة تعز قائمة المناطق الأكثر تضررا من الألغام الفردية التي تزرعها المليشيا الإرهابية، وهو ما دفع المنظمة لدعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لإيقاف جرائمهم.

وفيما يحاول التحالف العربي تكثيف جهوده لنزع الألغام وتخليص اليمنيين من شرورها، تمعن مليشيا الحوثي بإرهابها الأعمى مدفوعة بأجندة داعميها في طهران.. نظام الملالي وأذنابها.