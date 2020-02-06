الشرطة الإيرانية توقف شخصا بعد نشره خبرا مغلوطا عن كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت السلطات الإيرانية، الخميس، شخصا بزعم نشره "خبرا مغلوطا" على صلة بفيروس كورونا الجديد.

وزعمت الشرطة الإيرانية على موقعها الإلكتروني، أن الشخص المذكور عرض "فيديو مزورا" يعلن فيه "نقل شخص إلى المستشفى أصيب بفيروس كورونا الجديد في كردستان" غرب إيران.

وأضافت أن "نشر هذا الشريط المصور الذي تم تقاسمه في شكل واسع (على مواقع التواصل الاجتماعي) أثار قلق الشعب".

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وادعت الشركة أن المعطيات الأولى للتحقيق أظهرت أن المشتبه به نشر الفيديو بقصد "الترفيه".

وكانت السلطات الصينية أعلنت، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 563 شخصا، كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة.

وذكرت اللجنة الوطنية الصحية في الصين أن 73 شخصا لقوا حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية وحدها.