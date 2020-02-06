الادعاء العام بتركيا يطالب بسجن رجل أعمال معارض مدى الحياة

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2020/2/6 11:05 م بتوقيت أبوظبي
لوحة لعثمان كافالا خلال مؤتمر صحفي لمحاميه - أرشيفية
طالب الإدعاء العام التركي في إسطنبول سجن رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا، مدى الحيا، وذلك في اتهامه بتنظيم احتجاجات عام 2013 مناهضة للحكومة.
وكافالا واحد من 16 متهما في هذه القضية، وهو مسجون احتياطيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ويعتبره أنصاره رمزا لحملات القمع ضد المجتمع المدني التركي.
ويطالب الادعاء العام التركي بعقوبة السجن مدى الحياة المشددة لكافالا واثنين آخرين من المشتبه بهم، بحسب وثيقة قدمت للمحكمة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج بأن حقوق كافالا قد انتهكت بعد إبقائه لأكثر من عامين قيد الاحتجاز، وانتقدت التهم الموجهة إليه.
لكن محكمة سيليفري في ضواحي إسطنبول أبقته محتجزا رغم حكم المحكمة الأوروبية.
ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع التالية في 18 فبراير/شباط الجاري.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كافالا بارتباطه بالملياردير الأمريكي جورج سوروس الذي بات هدفا لانتقادات العديد من القادة المستبدين في العالم بسبب جهوده الرامية إلى تعزيز الديمقراطية.
والأحكام المشددة، التي حلت محل عقوبة الإعدام في تركيا، تتضمن ظروف سجن أشد مقارنة بغيرها من الأحكام.
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