زيارة مرتقبة لبومبيو إلى إثيوبيا ضمن جولة إفريقية

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العين الإخبارية - أديس أباباالخميس 2020/2/6 10:58 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو- أرشيفية
يزور وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير/شباط الجاري، ضمن جولته الأفريقية.
ويلتقي بومبيو، خلال زيارته لأديس أبابا، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وكبار المسؤولين بالحكومة الإثيوبية بينهم رئيس الوزراء آبي أحمد ورئيسة البلاد سهلى ورق زودي، لمناقشة الأمن الإقليمي ودعم أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي لهذا البلد.
تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي لإثيوبيا عقب زيارة مماثلة للعاصمة السنغالية داكار، خلال يومي 15 و16 فبراير/شباط الجاري.
وخلال زيارته لداكار، يلتقي بومبيو بالرئيس السنغالي ماكي سال ووزير الخارجية أمادو با لمحاولة تعزيز الأمن والشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وعقب وجوده في السنغال، سيتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى لواندا وأنجولا، في 17 فبراير/شباط الجاري، للقاء المسؤولين هناك.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن بومبيو سيتوقف في الرياض في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر نفسه؛ لمناقشة القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك إيران واليمن وحقوق الإنسان مع القيادة السعودية.
وتشمل زيارة بومبيو إلى الشرق الأوسط سلطنة عمان بجانب السعودية، هذا الشهر، كجزء من رحلة دبلوماسية أوسع تبدأ الخميس المقبل.
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