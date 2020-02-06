بوتين يقيل 4 جنرالات ويجري عددا من التعديلات في أجهزة الأمن الروسية

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أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 4 جنرالات في وزارتي الداخلية والطوارئ، وأجرى عددا من التعديلات في أجهزة الأمن الروسية.
وأصدر بوتين، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بإعفاء عدد من المدراء المحليين في وزارتي الداخلية والطوارئ ولجنة التحقيقات.
ويشمل المرسوم كلا من مدير إدارة وزارة الداخلية في مقاطعة أمور، لواء الشرطة نيقولاي أكسيونوف، ومدير إدارة وزارة الداخلية في إقليم بريمورسك، لواء الشرطة نيقولاي أفوناسييف، ونائب رئيس الإدارة العامة للجنة التحقيقات الروسية في مقاطعة موسكو، العقيد ألكسندر سارافانوف، ورئيس الإدارة العامة لوزارة الطوارئ في جمهورية الشيشان، الفريق رسلان يحياييف.
وفي مرسوم منفصل أمر بوتين بإقالة وزير الداخلية في جمهورية كومي، لواء الشرطة فيكتور بولوفنيكوف، الذي يتهم حاليا من قبل النيابة الروسية في إطار قضية تتعلق بالحصول على رشوة.
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