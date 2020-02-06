هيئة مكافحة الفساد الكويتية تطلب بيانات عن شبهات رشاوى بصفقات "إيرباص"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم الخميس، عن فتح الباب لاستقبال أي معلومات عن شبهات رشاوى، في صفقات طائرات "إيرباص" تكون ذات صلة بأطراف كويتية.

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وقال محمد بوزبر، المتحدث باسم الهيئة، إن "نزاهة" بدأت التواصل مع وسائل الإعلام والصحف المحلية التي تناولت الفضيحة لجمع الأدلة الممكنة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان ممثلو إدعاء، قالوا في 31 يناير، إن "إيرباص" رشت مسؤولين عموميين، وأخفت المدفوعات في إطار ممارسات فساد عالمية، مع موافقة صانع الطائرات الأوروبي على تسوية قياسية بـ4 مليارات دولار مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال ممثلو الإدعاء الفرنسيون، إن التحقيقات التي أجروها شملت صفقات في عدد من الدول، من بينها الكويت.

وقال المتحدث باسم نزاهة إن الهيئة قد تستدعي أشخاصا لتقديم إفادات، مؤكدا أن الكويت ستتعاون أيضا مع الإدعاء البريطاني في جمع الأدلة والمعلومات.