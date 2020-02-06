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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو ترفض توصية بخفض إنتاج النفط ردا على كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
رفضت روسيا، حليفة الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك، الخميس، توصية لجنة تقنية بخفض أكبر للإنتاج للحد من تراجع الأسعار بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق وسائل إعلام.
وخلال هذا الاجتماع الاستثنائي لدول أوبك وحليفتها روسيا في فيينا، رفضت موسكو دعم اقتراح بخفض إنتاج النفط بواقع 600 ألف برميل إضافي يوميا، وفق ما قالت مصادر لوكالة تاس الروسية للأنباء ولصحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت الوكالة والصحيفة إن روسيا طلبت تمديد المفاوضات.
وذكرت وول ستريت جورنال إن السعودية أرادت الحصول على تقليص إضافي يتراوح بين 800 ألف ومليون برميل يوميا وعرضت تسوية تقضي بخفض 600 ألف برميل، لكنها لم تنجح.
وأثار وباء كورونا المستجد قلق عدد من الدول المنتجة للنفط وخصوصا تلك التي تعوّل على النمو الاقتصادي الصيني، وتشتري بكين أكثر من ثلثي حاجتها من الخام من دول أعضاء في أوبك وحلفاء لها.
والسعودية هي أول مصدر للنفط إلى الصين تليها روسيا.
وبعدما تراجعت بنسبة تزيد عن 15 في المئة منذ بداية العام، انتعشت أسعار النفط بعض الشيء في انتظار توصيات اجتماع أوبك وحلفائها.
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