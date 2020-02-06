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إنسانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1500 حقيبة شتوية في مديرية غانشي بإقليم جلجت بلتستان في باكستان، استفاد منها 7,500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.



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