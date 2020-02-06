أمير قطر يعزي اردوغان في ضحايا حادثي الانهيار الجليدي وانزلاق الطائرة

بعث ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني برقية إلى الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، لـ"تعزيته في ​ضحايا​ حادثي الانهيار الجليدي بولاية وان جنوب شرقي البلاد، وانزلاق ​طائرة​ بمطار صبيحة غوكشن"، معرباً عن "تمنياته الشفاء العاجل للمصابين في الحادثتين".

هذا وأعلنت وكالة الكوارث و​الطوارئ التركية​ في وقت سابق، عن "ارتفاع عدد قتلى الانهيار الثلجي إلى 33 قتيلا، بينهم عدد من رجال ​الأمن​ والإنقاذ و​مدنيين​".