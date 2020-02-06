أمير قطر يعزي اردوغان في ضحايا حادثي الانهيار الجليدي وانزلاق الطائرة

بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني برقية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لـ"تعزيته في ضحايا حادثي الانهيار الجليدي بولاية وان جنوب شرقي البلاد، وانزلاق طائرة بمطار صبيحة غوكشن"، معرباً عن "تمنياته الشفاء العاجل للمصابين في الحادثتين".
هذا وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية في وقت سابق، عن "ارتفاع عدد قتلى الانهيار الثلجي إلى 33 قتيلا، بينهم عدد من رجال الأمن والإنقاذ ومدنيين".
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