جيفري: تنامي الحوادث بين العسكريين الروس والأميركيين بسوريا أمر مقلق

أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​، في بيان، عن "قلقه إزاء تنامي حوادث التزاحم بين عسكريين روس وأميركيين شمال شرقي سوريا"، مشيراً الى ان "عدد هذه الحوادث لا يزال قليلا وأنها لا تقع كل يوم، لكن تناميها هو الذي يثير القلق".

يذكر أن غالبية الحوادث تقع على خلفية محاولات العسكريين الروس التقدم باتجاه أقصى ​شمال شرق سوريا​، بما فيها ​مدينة القامشلي​ حيث تتمركز قوات روسية وسورية.