علاوي دعا الأمم المتحدة والجامعة العربية لمحاسبة قتلة المتظاهرين العراقيين بالمحكمة الدولية

أعلن زعيم "ائتلاف الوطنية" في ​العراق​ ​إياد علاوي​، "أنّني أرسلت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ و"​جامعة الدول العربية​" ووزراء خارجية الدول دائمة العضوية في ​مجلس الأمن الدولي​، بالإضافة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، لبيان حقيقة ما يجري في العراق وضرورة محاسبة المتورّطين بسفك دماء المتظاهرين الأبرياء، وتقديمهم إلى ​المحكمة الجنائية الدولية​".

من جهة ثانية، أكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الحديث عن تولّي المناصب وسط شلال الدم العراقي المتدفق معيب ومخجل ولا يستحقّ التعاطي معه"، لافتًا إلى أنّ "موقفنا واضح، أعلناه سابقًا ونؤكّد عليه اليوم مجدّدًا، لن نكون جانبًا في هذه التشكيلة الحكومية الّتي جاءت بإرادة خارجيّة وبحماية المليشيات، وعلى حساب دماء العراقيّين الأبرياء".