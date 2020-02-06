رئيس الوزراء التونسي المكلف: الجمعة تنطلق مشاورات تشكيل الحكومة

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، أن "اللقاءات مع الأحزاب للتشاور حول ​تشكيل الحكومة​ ستنطلق يوم الجمعة 7 شباط 2020 بدار الضيافة في قرطاج".

ولفت الفخفاخ، في تصريح له على وسائل اللتواصل الجتماعي، الى أن "تحديد الموعد تم بعد تلقي مقترحات الأحزاب إثر المراسلة الموجهة إليها".

وفي وقت سابق اليوم، وبطلب من البرلمان، اجتمع الفخفاخ برئيس مجلس النواب ورئيس "حركة النهضة"، راشد الغنوشي، ورئيس "حزب قلب تونس"، نبيل القروي، وذلك من أجل توضيح المواقف وتقريب وجهات النظر.