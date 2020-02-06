أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، أن "اللقاءات مع الأحزاب للتشاور حول تشكيل الحكومة ستنطلق يوم الجمعة 7 شباط 2020 بدار الضيافة في قرطاج".
ولفت الفخفاخ، في تصريح له على وسائل اللتواصل الجتماعي، الى أن "تحديد الموعد تم بعد تلقي مقترحات الأحزاب إثر المراسلة الموجهة إليها".
وفي وقت سابق اليوم، وبطلب من البرلمان، اجتمع الفخفاخ برئيس مجلس النواب ورئيس "حركة النهضة"، راشد الغنوشي، ورئيس "حزب قلب تونس"، نبيل القروي، وذلك من أجل توضيح المواقف وتقريب وجهات النظر.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء التونسي المكلف: الجمعة تنطلق مشاورات تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.