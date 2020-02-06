وصول سفينة سعودية يشتبه بأنها ستحمل أسلحة لليمن إلى ميناء فرنسي

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "سفينة الشحن السعوديّة "بحري ينبع" الّتي يُشتبه في أنّها ستحمل أسلحة وجهتها الحرب في اليمن، وصلت إلى ميناء شيربورغ الفرنسي".
ولفتت إلى أنّ "قبيل وصولها، رفع عشرات المتظاهرين لافتات في شيربورغ ضدّ رسوّ السفينة. وكُتب على بعض اللافتات "أوقفوا مبيعات الأسلحة غير القانونية" و"مبيعات أسلحة غير قانونية، ليس في ميناءي" و"جرائم حرب في اليمن، 230 ألف قتيل".
وكانت قد أعربت 19 منظمة، عن إدانتها عمليّة الشحن، مركّزةً في بيان، على أنّ السعودية تقود منذ أشهر حربًا بلا هوادة ضدّ الشعب اليمني، ترتكب فيها فظائع ضد شعب أعزل. لا يمكننا قبول أن يوضع ميناء شيربورغ في خدمة هذا النزاع باسم مصالح بعض تجار السلاح وزبائنهم".
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