جونسون بحث مع نتانياهو "خطة السلام" الأميركية

أكد متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا أن "​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ تحدّث إلى رئيس ​الحكومة الاسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ وبحثا "خطة ​السلام​" الأميركية".

وشدد جونسون على "دعمه للجهود الأميركية وأهمية حل الدولتين في الشرق الأوسط".

وكان قد كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وبحضور رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو، عن خطته الموعودة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي تعرف بصفقة القرن.

وتضمن الخطة استمرار السيطرة الاسرائيلية على معظم الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل عام 1967، وضم الكتل الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل وبقاء مدينة القدس موحدة وتحت السيادة الاسرائيلية.

وتعهدت اسرائيل بالحد من النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، لمدة أربع سنوات وهي الفترة الممنوحة للجانب الفلسطيني كي يقر الدخول في مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي لتطبيق الخطة.