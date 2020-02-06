جيفري: الأنظمة الصاروخية في سوريا تستخدم ضد السعودية واسرائيل

أشار المبعوث الأميركي الخاص بشؤون ​سوريا​ و​التحالف الدولي​ ضد "داعش"، ​جيمس جيفري​، الى أن ​المجتمع الدولي​ يريد "أن يرى سوريا تتصرف بطريقة أخرى مع شعبها، وكذلك فيما يتعلق بالتحديات الأمنية التي تشكلها لدول جوارها، بدءا من ​إسرائيل​، بالطبع، وكذلك وصولا إلى كل من ​الأردن​ و​السعودية​ و​تركيا​ و​العراق​".

ولفت جيفري، في ​مؤتمر​ صحفي ردا على ​سياسة​ ​روسيا​ في سوريا، إلى أن "على سوريا أن تغير بشكل حاد، علاقاتها مع ​إيران​ والمليشيات المدعومة إيرانيا، مثل ​حزب الله​، والتي تنشط في إدلب"، معتبرا أن روسيا "ترى أن تحقيق هذه الأهداف أمر صعب للغاية".

وآمن جبفري بأن "روسيا قد تتبع سياسات أخرى، تتطابق مع أقل مطالبنا ومطالب المجتمع الدولي، أقصد أنه في حال تسوية النزاع الأهلي لن تكون هناك أي حاجة إلى المليشيات التي تقودها إيران، والعشرات من عناصرها الذين سيتحركون في مختلف أنحاء سوريا، وخاصة منظومات ​الصواريخ​ بعيدة المدى التي لا تستخدمها ضد المعارضة وإنما تستخدم ضد دول مثل إسرائيل أو السعودية أو الأردن".