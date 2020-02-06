ميركل: لتكثيف التعاون مع قادة جنوب أفريقيا لايجاد حلول للصراع الليبي

أعربت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل وقادة ​جنوب إفريقيا​، عن "اعتزامهم تكثيف التعاون بينهماف ي البحث عن حلول للصراع الدائر في ​ليبيا​". ودعت ميركل، لدى زيارتها لجنوب إفريقيا، إلى "إشراك قادة القارة في هذه العملية".

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