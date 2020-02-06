حزب "العدالة والتنمية" التركي: البرلمان الأوروبي بدأ يتحول مسرحا للعنصريين والفاشيين

انتقد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، ​عمر جليك​، "تنظيم ​البرلمان الأوروبي​ ما يُسمّى "المؤتمر الكردي"، الّذي شاركت فيه قيادات من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك".

وركّز في مؤتمر صحافي في العاصمة التركية ​أنقرة​، على أنّ "البرلمان الأوروبي بدأ يتحوّل إلى مسرح للعنصريين والفاشيين والمعادين للإسلام والأتراك، وهذا أمر مقلق بالنسبة إلى ​أوروبا​"، لافتًا إلى أنّ "السبيل الوحيد لحماية الديمقراطية في أوروبا، هو وضع حدّ لظاهرة العداء للإسلام ولتركيا".

وأوضح جليك أنّ "​الاتحاد الأوروبي​ وهيئاته لم يخض كفاحًا ضدّ خطر ​العنصرية​ الّتي تحيط بأوروبا"، مشيرًا إلى "استمرار ازدواجيّة المعايير في أوروبا حيال موضوع ​الإرهاب​". وذكّر بـ"أنّنا حذّرنا مرّات عدّة من أنّ البرلمان الأوروبي يجب ألّا يصبح مكان تظاهرة لإرهابيّي "بي كا كا" أو غيرهم من الإرهابيّين".