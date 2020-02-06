حزب "العدالة والتنمية" التركي: البرلمان الأوروبي بدأ يتحول مسرحا للعنصريين والفاشيين

انتقد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك، "تنظيم البرلمان الأوروبي ما يُسمّى "المؤتمر الكردي"، الّذي شاركت فيه قيادات من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك".
وركّز في مؤتمر صحافي في العاصمة التركية أنقرة، على أنّ "البرلمان الأوروبي بدأ يتحوّل إلى مسرح للعنصريين والفاشيين والمعادين للإسلام والأتراك، وهذا أمر مقلق بالنسبة إلى أوروبا"، لافتًا إلى أنّ "السبيل الوحيد لحماية الديمقراطية في أوروبا، هو وضع حدّ لظاهرة العداء للإسلام ولتركيا".
وأوضح جليك أنّ "الاتحاد الأوروبي وهيئاته لم يخض كفاحًا ضدّ خطر العنصرية الّتي تحيط بأوروبا"، مشيرًا إلى "استمرار ازدواجيّة المعايير في أوروبا حيال موضوع الإرهاب". وذكّر بـ"أنّنا حذّرنا مرّات عدّة من أنّ البرلمان الأوروبي يجب ألّا يصبح مكان تظاهرة لإرهابيّي "بي كا كا" أو غيرهم من الإرهابيّين".
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