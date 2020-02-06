السلطات الهندية: هروب شابين من الحجر الصحي لفيروس كورونا الى السعودية

أعلنت السلطات الهندية عن "هروب شابين من الحجر الصحي لفيروس كورونا الى السعودية".

ويواصل فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في الصين قبل نحو شهرين، حصد ضحاياه، حيث ارتفع عدد المصابين به إلى أكثر من 28200 شخص على مستوى العالم.

563 حالة وفاة و28018 حالة مؤكدة في البر الرئيسي للصين.

كورونا خلف

بالإضافة إلى ذلك، ثمة 22 حالة في هونغ كونغ، بما في ذلك حالة وفاة واحدة. وفي ماكاو 10 حالات.

وكانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث تم اكتشاف المرض لأول مرة في كانون الأول الماضي.