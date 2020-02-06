أسود: لست سارقا أو خائفا من شيء وليعترض ابن طرابلس أولا على نواب منطقته وعلى من فقّره

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، إلى أنّه "كان هناك تسجيل صوتي لبعض الأشخاص بأن ينطلقوا من مجمع فؤاد شهاب إلى المطعم الّذي كنت متواجدًا فيه ب​جونية​ يوم أمس"، مؤكّدًا أنّ "أحدًّا لم مد يده على الشاب الآتي من ​طرابلس​ من باب فتنوي، بل لأنّهم رأوا رفيقهم معرَّضًا للضرب".

وشدّد في تصريح تلفزيوني، على "أنّني لست سارقًا ولا خائفًا من شيء، وليعترض ابن طرابلس أوّلًا على نوابه في طرابلس، وعلى من فقّره وكذّب عليه، ولا يرمي مشكلته على شخص أو فريق سياسي واحد".

وتابع أسود :"لدي حريتي مثل أي مواطن وكل النواب يمتعضون من التصرفات التي تحصل، ولا يجوز وضع كل الناس في سلة واحدة"، آملا من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتدخل في هذا الموضوع ويتحدث مع الأجهزة المعنية للمعالجة.

ورأى أن "التيار الوطني الحر يدفع ثمن تحالفه مع حزب الله، ونحن تفاهمنا مع الحزب عن قناعة وأنا أكثر من المدافعين عن حزب الله في موضوع المقاومة".