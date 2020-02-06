لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، إلى أنّه "كان هناك تسجيل صوتي لبعض الأشخاص بأن ينطلقوا من مجمع فؤاد شهاب إلى المطعم الّذي كنت متواجدًا فيه بجونية يوم أمس"، مؤكّدًا أنّ "أحدًّا لم مد يده على الشاب الآتي من طرابلس من باب فتنوي، بل لأنّهم رأوا رفيقهم معرَّضًا للضرب".
وشدّد في تصريح تلفزيوني، على "أنّني لست سارقًا ولا خائفًا من شيء، وليعترض ابن طرابلس أوّلًا على نوابه في طرابلس، وعلى من فقّره وكذّب عليه، ولا يرمي مشكلته على شخص أو فريق سياسي واحد".
وتابع أسود :"لدي حريتي مثل أي مواطن وكل النواب يمتعضون من التصرفات التي تحصل، ولا يجوز وضع كل الناس في سلة واحدة"، آملا من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتدخل في هذا الموضوع ويتحدث مع الأجهزة المعنية للمعالجة.
ورأى أن "التيار الوطني الحر يدفع ثمن تحالفه مع حزب الله، ونحن تفاهمنا مع الحزب عن قناعة وأنا أكثر من المدافعين عن حزب الله في موضوع المقاومة".
كانت هذه تفاصيل خبر أسود: لست سارقا أو خائفا من شيء وليعترض ابن طرابلس أولا على نواب منطقته وعلى من فقّره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.