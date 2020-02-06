الراعي: نتأمّل من الأسرة السياسية أن ترى مدة أهميّة وضع خطة للنهوض بلبنان

لفت البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، خلال رفعه صلاة التأمل اليومية على نيّة ​لبنان​ من ​كنيسة مار مارون​ في المعهد الحبري في روما، بالتزامن مع ساعة السجود أمام القربان المقدس في كنيسة الإنتقال في الصرح البطريركي في ​بكركي​، الى ان "صلاتنا اليوم ودائماً هي من أجل لبنان وبخاصة من أجل وحدة ​الشعب اللبناني​ كي نبقى عائلة واحدة يميّزنا تنوّعنا الديني والثقافي والانتمائي"، معبراً عن "إستيائه مما حصل ليلة أمس في منطقة المعاملتين، وهذا يدفعني الى الدعوة للوحدة والتعالى على الجراح كي نشعر بقيمة لبنان الذي لطالما تغنّى بالعيش المشترك".

وشدد على "أنّنا نصلّي أيضاً على نيّة قيامة لبنان وإستقراره السياسي والاقتصادي والمالي، ونتأمّل من الأسرة السياسية أن ترى مدى أهميّة وضع خطة للقيامة والنهوض بلبنان في هذه الأوضاع الخطيرة التي يمرّ بها البلد، وأن لا ننسى دوره في الشرق، فهو لبنان الرسالة، ويجب علينا أن نتكاتف جميعاً للنهوض بوطننا الحبيب".