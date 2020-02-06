LBCI: شعبة المعلومات اوقفت من اقدم على ضرب وليد رعد بالأمس في جونيه

أفادت مصادر امنية لقناة LBCI ان "​شعبة المعلومات​ اوقفت (ن. ع) الذي اقدم على ضرب وليد رعد بالأمس امام مطعم الجزيرة في ​المعاملتين​". إضغط للمزيد

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