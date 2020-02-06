درغام: مناصرو "القوات" في طرابلس يستخدمون خطاب الفتنة والكراهية

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​، على الحادثة التي تعرض لها النائب ​زياد أسود​ يوم أمس، مشيرا الى أن "هذه الردود والأفعال التي نتعرض لها تؤكد لنا أننا على حق"، لافتا الى أن "من يريد ​الثورة​ وحقوقه والعيش بحياة كريمة لا يعتدي على الأخر ولا يحرق ولا يحطم الأملاك العامة".

وأكد درغام في حديث تلفزيوني على "أن "​التيار الوطني الحر​" أصدر بيانا، ادان فيه التعرض لشباب ​طرابلس​"،

متهما مناصري حزب "القوات اللبنانية" باستعمال "خطاب فتنة وتحريضوكراهية"، داعيا اياهم "ليكونوا متيقظين أكثر، لان هذا الخطاب لا يوصل الى اي مكان".

ورأى درغام "أننا اليوم امام جريمة واضح،ة ومن قام بها معرفون، وصوروا انفسهم، ومن المفروض ان يتحرك ​القضاء​ و​القوى الأمنية​ لالقاء القبض عليهم".