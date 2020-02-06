وول ستريت جورنال: اميركا تنوي تجديد إعفاء يسمح للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران

نقلت ​وول ستريت جورنال​ عن مسؤولين أميركيين وعراقيين تأكيدهم أن "​اميركا​ تنوي تجديد إعفاء يسمح للعراق باستيراد ​الغاز​ والكهرباء من ​إيران​ من دون ​عقوبات​". إضغط للمزيد

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